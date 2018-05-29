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Девочка, на которую упал шкаф в детском саду, все еще в коме
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Девочка, на которую упал шкаф в детском саду, все еще в коме 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Инцидент в частном детском саду в Москве произошел 25 мая. На семилетнюю девочку упал шкаф. Она потянулась за верхней одеждой, в этот момент оборвались крепления шкафа. Пострадавшая была госпитализирована. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. По версии следователей, шкаф не был прикреплен к стене надлежащим образом.
Источник фото: телеканал «360»
На данный момент девочка, которую придавило шкафом, находится в коме. Она ни разу не приходила в себя. Врачи говорят Татьяне Андроняк, что не имеют права давать надежду. Травмы ее дочери несовместимы с жизнью. 10 из 10.
Первой младшую сестру обнаружила старшая, Ксюша. Она вместе с другими детьми начала поднимать шкаф, а там была Софья. Дети позвали воспитателей, скорая быстро приехала. Девочки ходили в этот сад всего несколько недель. Старшая дочка уже говорила, что шкаф качается.
Источник фото: телеканал «360»
«Огромная двухметровая махина упала на моего ребенка. У нее травмы несовместимые с жизнью. Я считаю, это халатность. Воспитатели мне говорят: «Мы молимся». А еще говорят — если ваза разбилась, ее не склеить». Видимо, у моей дочки такая миссия была, чтобы уже наконец-то начались проверки. Софьюшка всех людей любила. Мой ангел. Она лежит в реанимации. Старшая дочка тоже к ней приходила в реанимацию, она просит меня не плакать, потому что верит, что Софьюшка нас слышит», — рассказала Татьяна Андроняк, мать девочки.
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