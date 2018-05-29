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День защиты детей отметят в Ханты-Мансийске
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День защиты детей отметят в Ханты-Мансийске 

АиФ Югра 59 минут назад
Фото: АиФ Югра
Ханты-Мансийск готовится к празднованию Дня защиты детей. Программа будет по-настоящему насыщенной: с 1 по 3 июня для детей приготовлены различные мероприятия.
1 июня состоится празднование Дня трясогузки в музее под открытым небом «Торум Маа», в клубе «Орфей» будут организованы дискотеки для детишек 6+ и 12+.
В этот же день в КТЦ «Югра-Классик» и КДЦ «Октябрь» пройдут музыкальные представления: сказка с оркестром «Алиса в стране Чудес» и мюзикл «Волшебник Изумрудного города».
2 июня на Центральной площади окружного центра начнётся основное празднование. Для юных югорчан на сцене покажут праздничный концерт и различные театрализованные представления. Вечер закончится флешмобом со сказочными персонажами.
Помимо этого дети смогут принять участие в квестах, научиться играть на гитаре, танцевать, сделать памятные фотографии с героями любимых мультфильмов и посмотреть на животных в мини-зоопарке.
На протяжении всего дня на площади будут работать разные творческие, спортивные и интерактивные площадки, на которых будет организовано множество мастер-классов разной направленности.
Самые смелые смогут воспользоваться возможностью покорить небо и полетать на большом воздушном шаре.
2— 3 июня в Лангале пройдёт «Добрый семейный фестиваль» — площадка, на которой семья активно и интересно сможет провести выходные.
С полной праздничной программой можно будет ознакомиться на сайте администрации Ханты-Мансийска.
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