Ещё
В Коптеве принимают заявки на участие в «Московской смене»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Коптеве принимают заявки на участие в «Московской смене» 

Управа района Коптево города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Трехразовое питание, выездные мероприятия, спортивные игры, тренинги с психологами ожидают участников городского лагеря «Московская смена» из Коптева в этом году. Программа начнется 1 июня в школе № 1576 в 3-м Михалковском.
«Присоединиться могут дети от шести до 14 лет», — говорится на официальном сайте школы.
Лагерь будет работать с 1 по 29 июня. Мероприятия будут проходить с 9.00 до 19.00 часов.
Заявление на участие можно подать по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, дом 24 (1 этаж). Телефоны для получения дополнительной информации: 8 (499) 154-31-21, 8 (903) 100-15-33 (замдиректора Юлия Николаевна Вьюнова). (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Воспитанники центра «Радость» из Коптева открыли для себя культуру северных народов Воспитанники «Радости» сыграли для жителей Коптева на синтезаторе Свою версию «Кентервильского привидения» показали юные актеры на Михалковской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино14
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Секреты кино, которые никто не видит
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?8
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение