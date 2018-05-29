В Коптеве принимают заявки на участие в «Московской смене»

Трехразовое питание, выездные мероприятия, спортивные игры, тренинги с психологами ожидают участников городского лагеря «Московская смена» из Коптева в этом году. Программа начнется 1 июня в школе № 1576 в 3-м Михалковском.

«Присоединиться могут дети от шести до 14 лет», — говорится на официальном сайте школы.

Лагерь будет работать с 1 по 29 июня. Мероприятия будут проходить с 9.00 до 19.00 часов.

Заявление на участие можно подать по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, дом 24 (1 этаж). Телефоны для получения дополнительной информации: 8 (499) 154-31-21, 8 (903) 100-15-33 (замдиректора Юлия Николаевна Вьюнова). (ео)