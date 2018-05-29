Более 135 тыс. многодетных семей в Москве получают социальные выплаты

Более 135 тыс. многодетных семей в Москве являются получателями социальных выплат, сообщила журналистам заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерина Бербер.

«Получателями денежных выплат являются 135,6 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 342,4 тыс. детей», — сказала она.

По словам Е. Бербер, социальные выплаты также получают 209 студенческих семей, где воспитываются 216 детей и 78,4 тыс. одиноких матерей с 92,2 тыс. детей. Также в Москве 29,4 тыс. получателей ежемесячной компенсации по уходу за ребенком инвалидом или инвалидом с детства до 23 лет (30,7 тыс. детей).

Кроме того, она уточнила, что в этом году на социальную поддержку семей с детьми в рамках госпрограммы выделено 59 млрд руб.

«В текущем году в рамках государственной программы на социальную поддержку семей с детьми предусмотрено 59 млрд руб., из них только на денежные выплаты семьям с детьми и детям-сиротам направлено 46,2 млрд руб.», — сказала замруководителя департамента.