Дети — цветы жизни!

«Международный день защиты детей» отмечается ежегодно 1 июня. Был учрежден в ноябре 1949 года в столице Франции городе Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые «Международный День защиты детей» отмечался в 1950-м году.

Дата проведения праздника: 1 июня 2018 года.

Адрес места проведения праздника: аллея Славы, ул. Богданова.

Время проведения: с 12-00 до 15-00.

Ответственный организатор праздника: Региональная общественная организация помощи многодетным, неполным и малоимущим семьям «Солнечные дети» совместно с Управлением культуры ЗАО г. Москвы Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы «Территориальная клубная система „Солнцево“.

Формат мероприятия:

— Поздравление детей.

— Концертная программа.

— Мастер классы.

— Марш бросок, эстафеты, соревнования.

— Выставка рисунков.

Задачи праздника:

— поздравление детей;

— привлечение внимания к проблемам детей;

— профилактика правонарушений среди детей и подростков.

Участники Праздника: 350 человек, представители гос.структур, представители СМИ, руководители и представители коммерческих организаций, поддерживающие идею проведения мероприятия.

Контакты организаторов: Президент РОО „Солнечные дети“ Горбунова Светлана Вячеславовна, т. 8-915-247-60-19.