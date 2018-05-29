«Международный день защиты детей» отмечается ежегодно 1 июня. Был учрежден в ноябре 1949 года в столице Франции городе Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые «Международный День защиты детей» отмечался в 1950-м году.
Дата проведения праздника: 1 июня 2018 года.
Адрес места проведения праздника: аллея Славы, ул. Богданова.
Время проведения: с 12-00 до 15-00.
Ответственный организатор праздника: Региональная общественная организация помощи многодетным, неполным и малоимущим семьям «Солнечные дети» совместно с Управлением культуры ЗАО г. Москвы Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы «Территориальная клубная система „Солнцево“.
Формат мероприятия:
— Поздравление детей.
— Концертная программа.
— Мастер классы.
— Марш бросок, эстафеты, соревнования.
— Выставка рисунков.
Задачи праздника:
— поздравление детей;
— привлечение внимания к проблемам детей;
— профилактика правонарушений среди детей и подростков.
Участники Праздника: 350 человек, представители гос.структур, представители СМИ, руководители и представители коммерческих организаций, поддерживающие идею проведения мероприятия.
Контакты организаторов: Президент РОО „Солнечные дети“ Горбунова Светлана Вячеславовна, т. 8-915-247-60-19.