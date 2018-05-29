Ещё
Дети — цветы жизни!
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Дети — цветы жизни! 

Управа района Раменки 34 минуты назад
Фото: Управа района Раменки
«Международный день защиты детей» отмечается ежегодно 1 июня. Был учрежден в ноябре 1949 года в столице Франции городе Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые «Международный День защиты детей» отмечался в 1950-м году.
Дата проведения праздника: 1 июня 2018 года.
Адрес места проведения праздника: аллея Славы, ул. Богданова.
Время проведения: с 12-00 до 15-00.
Ответственный организатор праздника: Региональная общественная организация помощи многодетным, неполным и малоимущим семьям «Солнечные дети» совместно с Управлением культуры ЗАО г. Москвы Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы «Территориальная клубная система „Солнцево“.
Формат мероприятия:
— Поздравление детей.
— Концертная программа.
— Мастер классы.
— Марш бросок, эстафеты, соревнования.
— Выставка рисунков.
Задачи праздника:
— поздравление детей;
— привлечение внимания к проблемам детей;
— профилактика правонарушений среди детей и подростков.
Участники Праздника: 350 человек, представители гос.структур, представители СМИ, руководители и представители коммерческих организаций, поддерживающие идею проведения мероприятия.
Контакты организаторов: Президент РОО „Солнечные дети“ Горбунова Светлана Вячеславовна, т. 8-915-247-60-19.
Управа района Раменки: последние новости
Встреча главы управы района Раменки с жителями состоится 20 июня Театр Армена Джигарханяна примет участие в акции «Ночь искусств» Выставка «Всегда на страже. Всегда начеку» откроется в Музее Победы к 100-летию погранвойск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино14
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Секреты кино, которые никто не видит
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?8
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение