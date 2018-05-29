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Руденя: в оздоровительных лагерях Верхневолжья отдохнут 82 тысячи детей
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Руденя: в оздоровительных лагерях Верхневолжья отдохнут 82 тысячи детей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТВЕРЬ, 29 мая — РИА Новости. Летним отдыхом в Тверской области будет охвачено более 82 тысяч детей; в консолидированном бюджете региона на эти цели предусмотрено 674,6 миллиона рублей, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Планируется, что летним отдыхом будет охвачено более 82 тысяч детей. Главная задача — обеспечение безопасности. Это организация охраны и антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности, проведение санитарных мероприятий, качественное питание, проверка и подготовка персонала", — приводятся в сообщении слова Рудени.
Как подчеркнул губернатор, особое внимание должно быть уделено организации перевозок детей и отдыха на воде. Он также напомнил, что заниматься летним отдыхом детей имеют право только организации, внесённые в реестр регионального министерства образования.
Всего в летний сезон в Тверской области запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 — с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных лагерей. Также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Кроме того, свыше 12 тысяч человек смогут поправить здоровье в санаториях.
Для работы в лагерях с дневным пребыванием планируется привлечь около 3500 педагогических и около 400 медицинских работников, в загородных оздоровительных лагерях — около 500 педагогических и 75 медицинских работников. Корпус вожатых комплектуется студентами педагогического и психологического профиля.
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