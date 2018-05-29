Заявления на участие в программе летнего отдыха школьников «Московская смена» принимаются до завтра

Городской бюджетный лагерь заработает на базе школы № 49 по адресу: улица Бутлерова, дом 38а. Как сообщается на сайте школы, заявления принимаются до 30 мая 2018 года. Записаться можно в своей школе. Лагерь начнет свою работу в первый день лета.

На базе коньковской школы городской лагерь будет действовать только в первую смену — с 1 июня по 29 июня. Ребята будут проводить там время с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00. Детей ждут интересные занятия и мастер-классы, игры, экскурсии, — в общем, полноценный развивающий летний отдых! Для ребят предусмотрено трехразовое питание.