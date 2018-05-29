Мэр Евпатории рассказал о сюрпризе для участников детского карнавала

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Организаторы Детского карнавала в Евпатории подготовили для маленьких участников шествия «свето-музыкальный сюрприз». Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил глава администрации Евпатории Андрей Филонов

По его словам, в течение 1-3 июня евпаторийский сквер имени Ленина превратится в «Сказочный город». Там детьми будут заниматься аниматоры — не только развлекать, но и развивающие игры проводить. А вечером (1 июня — ред.) в 19.00 можно будет поучаствовать в карнавальном шествии", — рассказал он и добавил, что в нем примут участие семь колонн.

Глава городской администрации подчеркнул, что по завершении шествия для участвующих в нем детей покажут шоу. «И конечно, будет сюрприз, свето-музыкальный сюрприз. Будет красиво! Не хочу все рассказывать. Главное, чтобы это запомнилось, чтобы потом ребенку каждый год туда хотелось, чтобы он загодя просил родителей: а давайте такой костюм будем делать», — отметил Филонов.

Ранее он сообщил, что основные события праздника запланированы на 1 июня. В первой половине дня сквер им. Ленина (в прошлом — Шакаевский сад) превратят в большую детскую площадку. Развлекать ребят будут аниматоры. Они приготовили розыгрыши, мастер-классы и конкурсы. Главное вечернее мероприятие — большой Детский карнавал — начнется в 19.00. Филонов также сообщил, что 3 июня в рамках праздника в городе откроют специализированный детский пляж, аналогов которому в Крыму нет, и детскую площадку для самых маленьких.