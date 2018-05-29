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Эксперт считает, что в России нужен стандарт терапии интернет-зависимости
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Эксперт считает, что в России нужен стандарт терапии интернет-зависимости 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Интернет-зависимости встречаются в России все чаще, однако до сих пор нет единого стандарта терапии этих состояний, заявил ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского РФ Лев Пережогин.
"Проблема сегодня заключается в том, что нехимические зависимости встречаются очень часто, интернет-зависимость из них самая частая… Если мы говорим о зависимом поведении, давайте создадим соответствующий государственный стандарт терапии, соответствующие методические рекомендации, распространим и сделаем общедоступными", — сказал Пережогин на круглом столе в МИА «Россия сегодня».
По словам эксперта, форм интернет-зависимости много, но «на сегодняшний день на первом месте стоят социальные сети». Наиболее опасна такая зависимость в детском возрасте, говорит психолог.
В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович напомнил, что подростков в интернете подстерегают и другие опасности: кибербуллинг, экстремистская информация, пропаганда суицида и опасных увлечений, таких как «зацепинг», а также опасность стать жертвой педофила.
"Сегодня 85% детей России находятся там (в интернете — ред.), а в Москве, наверное, все сто… Восемнадцать процентов детей имели предложение от незнакомых взрослых о встрече офлайн", — заявил Бунимович.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в это связи отметила необходимость разобраться в том, «какой объём детей у нас сегодня подвергается деструктивному контенту», и определить, какими компетенциями должен обладать специалист по информационной безопасности, который мог бы работать с детьми.
"Я надеюсь, что в рамках экспертного совета или иных форматов нам удастся составить перечень необходимых исследований", — сказала она журналистам.
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