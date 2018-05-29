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Сказочную эстафету организуют для детей в Митине
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Сказочную эстафету организуют для детей в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Международный день защиты детей в Митине проведут праздничную программу «Чтобы солнышко светило, чтоб на всех его хватило!». Для ребят организуют сказочную эстафету, где они смогут побывать в роли Мюнхаузена, Буратино, Красной Шапочки, Аладдина и Незнайки. Дети прочитают стихи, станцуют, разгадают загадки, споют песни.
— Также библиотекари расскажут детям об истории возникновения этого праздника, познакомят их с правами ребенка, — пояснила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
По ее словам, юных гостей библиотеки ожидают викторины и конкурсы: «Всем советуем дружить», «Знаешь ли ты свои права?», «Парад любимых литературных героев», «Все сказки знаю я», «Скажите, как его зовут!». Завершится праздник конкурсом «Мы рисуем на асфальте!».
Мероприятие пройдет 1 июня по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2. Начало в 11.00. Вход свободный.
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