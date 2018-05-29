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Омский мастер сделает из глины огромную скульптуру
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Омский мастер сделает из глины огромную скульптуру 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
С 4 по 12 июня в Омске состоится Открытый фестиваль керамики Ceramic Fest Omsk, сообщает пресс-служба мэрии Омска. Мероприятие пройдёт в детской художественной школе № 3 и детской школе искусств № 21. В этом году обучать керамике будут взрослых и детей.
Специалисты из Омска, Новосибирска и Челябинска познакомят омичей с искусством керамики, научат работать на гончарном круге и проведут экскурсии по музеям города. Так, в ДХШ №3 опытные керамисты позанимаются с взрослыми, а на базе ДШИ № 21 состоятся занятия для детей.
Фестиваль завершится масштабным огненным шоу, которое пройдёт на площади перед цирком. Мастер Андрей Задерий создаст большую глиняную скульптуру. Вечером её обожгут на открытом огне. После обжига скульптуру передадут в музей имени Врубеля.
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