Как в Орле отметят День защиты детей?

В мэрии опубликовали план мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.

Акция «Летнее ПРОчтение»

1 июня

Библиотеки города

Мероприятия в рамках Всемирного дня защиты детей:

Социально — профилактическая акция «Мы за безопасное детство» совместно с МЧС России

Флеш-моб «Мама спасает мир» совместно с МЧС России

Конкурс рисунка на асфальте «Безопасное детство»

Показ специального оборудования от спасательного отряда «Водный»

Эстафета «Спаси утопающего»

Акция «Научись плавать»

Выставка пожарной техники

Конкурсная программа «Надень боёвку»

Конкурсная программа «Юный спасатель»

Мастер класс по правильному сбору в лес, поиску людей и сбору палатки от общественной организации «Лиза Алерт»

Выставка книг «Детство» совместно с библиотекой им. И. Крылова

Выставка — ярмарка детского творчества «Золотые руки»

Интерактивная выставка «Робото — животные»

Игровая программа «Летняя пора»

Детская игровая программа «Планета детства»

Творческий мастер — класс по созданию флага праздник

Праздничный концерт «Все мы дети одной планеты»

Выставка «Робо-животных» от ручного зоопарка

Концертная программа «Детство — это ты и я»

1 июня

10.00 10.30 11.00 11.00 11.00,16.00 11.00 11.00 16.00 17.00 Детский парк

Культурно-спортивный праздник «Орел — территория культуры и здоровья», посвященный Дню защиты детей совместно с депутатом Орловского областного Совета народных депутатов Филлипченковым Д. М.

1 июня

10.00 МАУК «Городской парк культуры и отдыха

Праздник детства „Счастье, солнце, дружба — вот что детям нужно“

1 июня

10.00 Детская библиотека им. М. Горького

Акция „Читайка приглашает“

1 июня

10.00 Детская библиотека — филиал № 16 Час весёлых затей „Пусть детство звонкое смеётся“

1 июня

11.00 Библиотека им. Л. Андреева

Мероприятия в рамках Международного Дня защиты детей:

Детская игровая развлекательная программа „Летние сюрпризы Зубной Феи“ совместно со стоматологической клиникой „Стоматология 32“

Детская игровая программа „Лето, книга, Я — друзья!“ совместно с библиотекой им. Гайдара

»Пикник со старшим братом»

Детская игровая программа «Весёлые каникулы»

Работа Клуба военизированных игр «Лазер — таг»

Выступление творческих коллективов города Орла «Радуга детства»

1 июня

10.00 12.00 13.00 14.30 МАУК «Городской парк культуры и отдыха

Концерт „Все мы дети одной планеты“

1 июня

16.00 МБУДО

»Орловская детская хореографическая школа»

Отчетный концерт воспитанников школ искусств и музыкальных школ города

1 июня

17.00 МБУДО «Орловская детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского»

Культурно-спортивный праздник «Орел — территория культуры и здоровья», посвященный Дню защиты детей совместно с депутатом Орловского областного Совета народных депутатов Прохоровой Н. М 1 июня

18.00 Наугорский микрорайон, стадион им. Аршавина

Праздничные мероприятия в рамках Дня защиты детей

1 июня

18.00 Культурно — досуговый центр «Металлург»