Впавшего в кому в Португалии двухлетнего ребенка доставили в Москву

Врачи Морозовской больницы сейчас борются за жизнь двухлетнего Тихона, он находится в реанимационном отделении. Состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное, передает "ТВ Центр"

Семья Коростелевых отдыхала в Португалии на Азорских островах. У двухлетнего Тихона появилась сыпь и кашель. Врачи местной больницы диагностировали ларингит — восполнение слизистых оболочек гортани, как правило, это связано с простудными заболеваниями. Но неожиданно болезнь дала осложнения. Тихон впал в кому и даже пережил клиническую смерть.

Родители приняли решение перевезти ребёнка в Москву, чтобы продолжить лечение. Для перелёта требовался специальный борт с медицинским оборудованием. К ситуации подключились наши дипломаты. Страховая компания согласилась частично оплатить перелёт. Недостающую сумму собрали друзья семьи. В понедельник мальчика доставили в Москву, российские врачи встречали Тихона у трапа, и на реанимобиле доставили в Морозовскую больницу, где он сейчас и находится.