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Впавшего в кому в Португалии двухлетнего ребенка доставили в Москву
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Впавшего в кому в Португалии двухлетнего ребенка доставили в Москву 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Врачи Морозовской больницы сейчас борются за жизнь двухлетнего Тихона, он находится в реанимационном отделении. Состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное, передает "ТВ Центр".
Семья Коростелевых отдыхала в Португалии на Азорских островах. У двухлетнего Тихона появилась сыпь и кашель. Врачи местной больницы диагностировали ларингит — восполнение слизистых оболочек гортани, как правило, это связано с простудными заболеваниями. Но неожиданно болезнь дала осложнения. Тихон впал в кому и даже пережил клиническую смерть.
Родители приняли решение перевезти ребёнка в Москву, чтобы продолжить лечение. Для перелёта требовался специальный борт с медицинским оборудованием. К ситуации подключились наши дипломаты. Страховая компания согласилась частично оплатить перелёт. Недостающую сумму собрали друзья семьи. В понедельник мальчика доставили в Москву, российские врачи встречали Тихона у трапа, и на реанимобиле доставили в Морозовскую больницу, где он сейчас и находится.
Виктор Прокушев, «ТВ Центр».
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