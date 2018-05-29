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В регионе зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом в сезоне
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В регионе зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом в сезоне 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Всего с начала сезона клещевой активности количество пострадавших от присасывания клещей составило 2 678 человек, в их числе — 545 детей.
Показатели в 2 раза больше аналогичного периода 2017 года. На клещевой вирусный энцефалит были исследованы 2664 клеща. Процент зараженности — 1%.
Каждый второй исследованный в лаборатории клещ оказался носителем вируса клещевого бореллиоза. По области зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом и 3 случая заболевания клещевым боррелиозом.
В настоящее время продолжаются акарицидные обработки мест массового отдыха населения, кладбищ, территорий образовательных организаций, загородных оздоровительных учреждений и оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей.
Также специалисты начали обработку стоянок по маршруту следования Великорецкого крестного хода.
Фото — tomsk.ru
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