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Почти 11,2 тысячи детей из неблагополучных семей Калининграда отправят в лагеря
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Почти 11,2 тысячи детей из неблагополучных семей Калининграда отправят в лагеря 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мэр Калининграда Алексей Силанов сегодня на оперативном совещании в администрации города рассказал о детском досуге этим летом.
«До 1 июня осталась пара дней, ко Дню защиты детей все вопросы касательно летнего досуга должны быть урегулированы», — считает мэр Калининграда Алексей Силанов.
В этом году из 55 355 городских школьников планируется отправить на отдых 54 522 ребенка. По статистике — это 98,5% учащихся города.
Кроме того, отдыхать наравне со всеми поедут дети из семей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.
По данным, представленным председателем комитета по социальной политики Анной Апполоновой, сейчас в городе находятся 11 129 таких детей.
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