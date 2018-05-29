Почти 11,2 тысячи детей из неблагополучных семей Калининграда отправят в лагеря

Мэр Калининграда Алексей Силанов сегодня на оперативном совещании в администрации города рассказал о детском досуге этим летом.

«До 1 июня осталась пара дней, ко Дню защиты детей все вопросы касательно летнего досуга должны быть урегулированы», — считает мэр Калининграда Алексей Силанов.

В этом году из 55 355 городских школьников планируется отправить на отдых 54 522 ребенка. По статистике — это 98,5% учащихся города.

Кроме того, отдыхать наравне со всеми поедут дети из семей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

По данным, представленным председателем комитета по социальной политики Анной Апполоновой, сейчас в городе находятся 11 129 таких детей.