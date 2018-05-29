Ещё
Дети должны воспитываться в семье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Дети должны воспитываться в семье 

Вечерняя Москва 1 час назад
Число детей-сирот, ежегодно выявляемых в Москве, сократилось почти в два раза — с 2300 детей до 1200 детей.
Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Алла Дзугаева.
— Реализация права детей воспитываться в семье — наша приоритетная задача, — сказала Дзугаева.
Так, по ее словам, в Москве проживают более 20,5 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. При этом только 7,8 процента из них живут в специализированных детских учреждениях.
В основном в центрах содействия семейному воспитанию сейчас остаются дети подросткового возраста, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
Оказывается приемным семьям и значительная материальная поддержка.
— Выплаты увеличены на 10 процентов и составляют от 16,5 до 27,5 тысяч рублей в зависимости от возраста ребенка, его состояния здоровья и количества детей в семье, — пояснила Дзугаева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей подготовили 13 парков Москвы
Нарядные костюмы для бала передали выпускникам
Вечерняя Москва: последние новости
Благотворительный забег «Бегущие сердца» собрал свыше 40 миллионов рублей в Москве Страшилки для детей Уголовное дело возбуждено по факту падения на ребенка шкафа в частном детсаду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секреты кино, которые никто не видит
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Самые глупые ляпы про русских в американском кино14
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?8
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение