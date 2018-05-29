Дети должны воспитываться в семье

Число детей-сирот, ежегодно выявляемых в Москве, сократилось почти в два раза — с 2300 детей до 1200 детей.

Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Алла Дзугаева.

— Реализация права детей воспитываться в семье — наша приоритетная задача, — сказала Дзугаева.

Так, по ее словам, в Москве проживают более 20,5 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. При этом только 7,8 процента из них живут в специализированных детских учреждениях.

В основном в центрах содействия семейному воспитанию сейчас остаются дети подросткового возраста, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Оказывается приемным семьям и значительная материальная поддержка.

— Выплаты увеличены на 10 процентов и составляют от 16,5 до 27,5 тысяч рублей в зависимости от возраста ребенка, его состояния здоровья и количества детей в семье, — пояснила Дзугаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей подготовили 13 парков Москвы

Нарядные костюмы для бала передали выпускникам