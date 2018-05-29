Дети должны воспитываться в семье 

Число детей-сирот, ежегодно выявляемых в Москве, сократилось почти в два раза — с 2300 детей до 1200 детей.
Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Алла Дзугаева.
— Реализация права детей воспитываться в семье — наша приоритетная задача, — сказала Дзугаева.
Так, по ее словам, в Москве проживают более 20,5 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. При этом только 7,8 процента из них живут в специализированных детских учреждениях.
В основном в центрах содействия семейному воспитанию сейчас остаются дети подросткового возраста, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
Оказывается приемным семьям и значительная материальная поддержка.
— Выплаты увеличены на 10 процентов и составляют от 16,5 до 27,5 тысяч рублей в зависимости от возраста ребенка, его состояния здоровья и количества детей в семье, — пояснила Дзугаева.
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