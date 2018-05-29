Тольяттинские летние оздоровительные учреждения готовы к приему детей на каникулы

В этом году планируется охватить различными мероприятиями, связанными с отдыхом и досугом в летнее время, не менее 200 тольяттинских ребят.

Как рассказала глава департамента образования Тольятти Елена Пинская, самым востребованным является отдых на базе загородных оздоровительных учреждений. Для работы там с 25 февраля по 13 мая в школах вожатого обучились 250 участников студенческих и педагогических отрядов. С целью обеспечения безопасности межведомственная комиссия по организации отдыха детей в каникулярное время с 10 мая провела обследование всех лагерей на предмет возможности приема детей. С этого года появилось новое требование: лагерь имеет право принимать детей только при наличии положительного санитарно эпидемиологического заключения роспотребнадзора , которое выдается на год. По словам чиновницы, еще на начало прошлой недели все тольяттинские учреждения, предназначенные для отдыха детей, прошли строгую проверку Роспотребнадзора.

В этом году льготными путевками за счет областного бюджета, забронированным на социальном портале госуслуг suprema63.ru, обеспечиваются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Их примут 27 загородных лагерей Самарской области. Среди тольяттинских учреждений задействованы «Звездочка», что в Шигонском районе, пансионаты «Юность», «Радуга» и «Звездный», что в черте города в лесной зоне, а также «Электроник-Дубрава» в районе с. Ягодное. Как и раньше в этом году у родителей был выбор: отправить ребенка в летний лагерь или в учреждение санаторного типа.

Общее число тольяттинских детей, кто этим летом отдохнет в загородных лагерях — более семи тысяч человек, при этом пребывание более 1,3 тыс. человек оплатит городской бюджет. Как и в прошлые годы на базе загородных учреждений в рамках муниципальных программ организованы профильные заезды по разным направлениям.

Родительская плата, как сообщила Пинская, зависит от учреждения — его направления деятельности и уровня комфорта проживания. Основную долю цены путевки оплачивает облбюджет. В случае, если намечена поездка в обычный лагерь, родителям нужно доплатить за путевку от 3 918,6 руб. до 5 224,8 руб. от полной стоимости, которая составляет 13 062 руб. А за путевку в санаторный лагерь нужно внести 9 888 руб. при полной цене 19 776 рублей. Пребывание 1300 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, будет оплачено за счет средств бюджета города.

Кроме того будут действовать палаточные лагеря МБОУ ДО «Детский морской центр» на берегу Усинского залива. Охват детей составит 350 человек, на питание которых в городской казне запланировали 469 тыс. рублей.

Традиционно с первого июня начнут работу лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных школ города. В этом году будет организовано 75 таких площадок, где будет организован отдых и досуг для 10,5 тыс. детей в возрасте от шести до 16 лет. Здесь традиционно сформированы профильные отряды разной направленности: экологической, спортивной, социально-педагогической, патриотической и др. Для ребят организуют здесь экскурсии, игры, интеллектуальные программы, походы в кино. Родители в этом году избавлены от платы за такой лагерь, т. к. все эти расходы полностью взял на себя областной бюджет. Помимо этого различные профильные учреждения запланировали провести в Тольятти для подрастающего поколения, оставшегося на каникулы в городе, всевозможные мероприятия. Например, с мая по октябрь во дворах пройдет профилактическая операция «Подросток». досуговые мероприятия в музеях, театрах, досуговых центрах, библиотеках. Интересные события для детей (в т. ч. в викторины, конкурсы, дискуссии) готовят музеи, театры, библиотеки. В летний период будут организованы работы семи дворовых отрядов на площадках по месту жительства. Кроме того, в жилых кварталах в течение всего лета организована целая серия мероприятий — спортивных соревнований и тематических развлекательных праздников. Их цель — занять детей и подростков. При каждой школе будут организованы трудовые бригады по ремонту учебников, мебели, обустройству клумб на пришкольных участках.

Важную роль отводится в Тольятти и трудоустройству несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Временные работы для них всегда организует МБУ «Шанс». За счет горбюджета (на эти цели выделено 4,2 млн руб.) будет трудоустроено за лето 980 человек и дополнительно до октября еще 790 человек за счет облбюджета.

Стоит отметить, что смены в некоторых лагерях до конца еще не укомплектованы и у родителей еще есть шанс определить ребенка в один из оздоровительных лагерей в окрестностях Тольятти.

Чтобы забронировать путевку необходимо обратиться на портал госуслуг www.suprema63.ru в раздел «Организация отдыха и оздоровления детей». Здесь, открыв вкладку «Информация о местах отдыха», можно предварительно ознакомиться с информацией о лагерях и подобрать наиболее подходящий из них, чтобы приступить к собственно процедуре бронирования. Для этого заходим в раздел «Бронирование путёвок на лето 2014 года». Выбираем территорию (Тольятти, Новокуйбышевск, Самара, Безенчук и т. д.), где располагается интересующее детское оздоровительное учреждение. Убедившись в наличии свободных путевок на желаемую смену в данном лагере, требуется заполнить электронное заявление, введя данные во все открывшиеся поля (в т. ч. паспортные и свидетельства о рождении). После этого необходимо распечатать на каком-либо доступном вам принтере извещение с реквизитами лагеря для частичной оплаты стоимости путевки. Произведя оплату в любом отделении банка или на почте, нужно в течение семи рабочих дней с момента бронирования путевки (но не позднее дня, предшествующего дню заезда в лагерь) представить квитанцию, подтверждающую родительский взнос в управление по вопросам семьи и демографического развития. Также потребуется паспорт родителя (в случае опекунства и попечительства нужен также документ подтверждающий этот статус); свидетельство о рождении или паспорт ребенка, а также данные о его регистрации по месту жительства, справка с места учебы). В противном случае, по истечении семи дней со дня бронирования, бронь будет снята и путевку вновь выставят на продажу, а деньги вернут.

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации для получения бесплатных путевок нужно помимо вышеназванных документов (кроме квитанции, поскольку оплата не требуется), представить документы, подтверждающие статус нуждающихся в особой социальной поддержке. Тем, кому требуется санаторно-курортное лечение нужно представить медицинскую справку формы 070/у о состоянии здоровья ребенка, доказывающую необходимость такого вида оздоровления.

Подать документы можно по следующим адресам: Автозаводский район: г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 16, тел. 8 (8482) 77-37-44; Комсомольский район: г. Тольятти, ул. Никонова, 2, тел. 79-89-08; Центральный район: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 40, тел. 70-50-66; Ставропольский район: г. Тольятти, ул. Карбышева, 9, тел. 31-14-10; Жигулевск: г. Жигулевск, микрорайон В1, 31, тел. 8 (84862) 7-19-33. Чтобы забронировать путевку, необходимо заблаговременно зарегистрироваться на портале «Госуслуг».