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Юные вешняковцы смогут отдыхать на базе ТЦСО всё лето
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Юные вешняковцы смогут отдыхать на базе ТЦСО всё лето 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием занимают важное место в организации летнего отдыха детей. Об этом жителям сообщил глава управы района Вешняки Сергей Махов.
Он подчеркнул, что подобный отдых даёт возможность обеспечить весь необходимый комплекс мероприятий для укрепления здоровья ребёнка и развития его творческого потенциала. При этом всё это происходит без продолжительного отрыва от родителей.
Глава управы уточнил, что программа детского активного отдыха «Московская смена» будет работать на базе территориального центра социального обслуживания. Во время каникул по ней смогут отдохнуть ребята в возрасте от 7 до 14 лет. Программа существует уже не первый год, и она успела полюбиться и детям, и их родителям. Ведь девчонки и мальчишки не только находятся под наблюдением опытных педагогов, но и активно принимают участие в разнообразных образовательных, культурных, спортивных и развлекательных мероприятиях.
Лагерь будет работать в будние дни с 9:00 до 19:00. Дети будут обеспечены трёхразовым питанием.
На базе ТЦСО «Вешняки» предусмотрено три смены: с 1 июня по 29 июня, со 2 июля по 31 июля, с 1 августа по 28 августа. Центр расположен по адресу: ул. Реутовская, д. 6А.
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