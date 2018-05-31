Воронежцам расскажут, как купить недвижимость с использованием маткапитала 

1 июня с 11:00 до 13:00, в Международный день защиты детей, на территории Воронежского центрального парка развернется праздник для детей и родителей.
Для детей в парке организуют игры и конкурс рисунков на асфальте. А для родителей специалисты регионального управления Росреестра проведут консультацию по вопросам учета и регистрации объектов недвижимости жилого назначения и земельных участков и оформления документов, связанных с договорами долевого участия в строительстве, в том числе с привлечением средств материнского капитала.