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Воронежцам расскажут, как купить недвижимость с использованием маткапитала
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Воронежцам расскажут, как купить недвижимость с использованием маткапитала 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
1 июня с 11:00 до 13:00, в Международный день защиты детей, на территории Воронежского центрального парка развернется праздник для детей и родителей.
Для детей в парке организуют игры и конкурс рисунков на асфальте. А для родителей специалисты регионального управления Росреестра проведут консультацию по вопросам учета и регистрации объектов недвижимости жилого назначения и земельных участков и оформления документов, связанных с договорами долевого участия в строительстве, в том числе с привлечением средств материнского капитала.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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