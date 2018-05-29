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Более 1,6 тыс. школьников перевезли автобусы Мострансавто в оздоровительные лагеря с начала мая
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Более 1,6 тыс. школьников перевезли автобусы Мострансавто в оздоровительные лагеря с начала мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 1,6 тыс. школьников перевезли автобусы Мострансавто на отдых в оздоровительные лагеря с начала мая 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП Московской области «Мострансавто».
«В мае автобусы Мострансавто перевезли более 1,6 тыс. школьников на отдых в оздоровительные лагеря. Для транспортного обслуживания было выделено свыше 40 единиц комфортабельного подвижного состава», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в период с 26 по 29 мая учащиеся из Балашихи, Дмитрова, Видного, Истры, Клина, Подольска, Одинцова и других городов Московской области были доставлены в лагеря и оздоровительные комплексы Подмосковья и Краснодарского края. Кроме того, 1 июня еще более 350 юных пассажиров отправятся на летний отдых в санаторий в Пушкинском районе.
«Мострансавто ежегодно перевозит детей в оздоровительные учреждения. Для поездки используются современные автобусы, такие как ЛиАЗ «Вояж», ГолАЗ «Вояж», ГолАЗ-6228, ГолАЗ «Круиз», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что помимо перевозки детей к местам отдыха, Мострансавто совместно с ГИБДД Московской области продолжат серию мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием школьников. Часть из них состоятся в детских оздоровительных лагерях уже в июне.
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