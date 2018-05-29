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В День защиты детей псковичей порадуют праздничной программой
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В День защиты детей псковичей порадуют праздничной программой 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Праздничная концертная программа, посвящённая Международному Дню защиты детей, состоится 1 июня с 12.00 в Детском парке Пскова для псковичей и гостей города, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Так, в 12.00 Городской парк культуры и отдыха совместно с Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» подготовили развлекательную программу под названием «Территория добра».
Зрителей порадуют своими выступлениями детские творческие коллективы города: воспитанники спортклуба «Бригантина», вокальный коллектив «Карамелька», танцевальный коллектив «Fresh», детский хореографический коллектив «Созвездие» и «Мозаика».
Кроме этого, своё искусство покажут фольклорные коллективы города: «Гусельки», «Ладушки», «Виноградный лужок» и детский Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Солнышко».
Также в рамках программы запланированы подвижные игры для всей семьи, конкурсы, мастер-классы, детская фотовыставка «Маленький Псков». Кроме того, для детей, которые придут на территорию концертной площадки Амфитеатра в «желтом» и в веночках из цветов ждет сюрприз от производителей кукурузных палочек.
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