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Посольство рассказало о дискриминации детей из России при въезде в Британию
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Посольство рассказало о дискриминации детей из России при въезде в Британию 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 29 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Несовершеннолетние граждане России подвергаются дискриминации при въезде в Великобританию, вплоть до высылки из страны, сообщает посольство РФ в Соединенном Королевстве.
По данным посольства, в последнее время участились немотивированные задержания и допросы сотрудниками пограничной службой МВД Великобритании российских несовершеннолетних граждан, следующих в страну без сопровождения взрослых.
Так, одним из последних примеров превышения полномочий сотрудников паспортного контроля стал случай в аэропорту «Хитроу», когда британскими властями был задержан ребенок, прибывший в Великобританию на законных основаниях и имевший соответствующую визу и согласие родителей на выезд без сопровождения.
"Ребенок был помещен в изолированную комнату центра задержания, предназначенную для содержания взрослых. Отобраны все личные вещи, в том числе любые средства связи. На протяжении 12 часов задержания сотрудники погранслужбы трижды по 40 минут допрашивали ребенка. При этом его родителей проинформировали о случившемся почти через девять часов после задержания. Ребенка отказались передать как встречающему его родственнику, так и сотруднику посольства", — сообщает российское дипведомство.
Причиной для задержания подростка стало «отсутствие уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании», которое посольство считает надуманным. «По существу, это отражает сформировавшийся дискриминационный подход британских властей в отношении российских граждан» — говорится в сообщении. В результате ребенок был отправлен ночным рейсом в Москву.
В этой связи посольство РФ в Лондоне призывает родителей, планирующих путешествие детей в Великобританию, оценивать целесообразность поездок и связанные с ними риски.
"При невозможности отложить поездку рекомендуем проверить комплект документов для несовершеннолетних российских граждан, следующих за рубеж без сопровождения родителей (действующий паспорт, действующая виза, нотариально оформленное согласие одного из родителей на выезд несовершеннолетнего с указанием срока выезда и страны, которую он намерен посетить, копия паспорта родителя, выдавшего согласие, копия электронного билета туда и обратно, оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о рождении, подтверждение проживания в поездке, финансовые гарантии одного из родителей, медицинская страховка)", — отмечается в сообщении посольства.
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