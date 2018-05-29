Минздрав РФ: 91% детей с ВИЧ-инфекцией получают антиретровирусную терапию

Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава РФ по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.

«Практически все дети охвачены диспансерным наблюдением — 99%. Показатели ранней диагностики ВИЧ у детей составил в 2017 г. 83%. Большинство детей (91%) получают антиретровирусную терапию. У 88% не определяется уровень вирусной нагрузки, это говорит о высоком качестве лечения», — рассказал Е. Воронин.

Он уточнил, что в России на начало этого года было зарегистрировано около 10 тыс. детей с диагнозом ВИЧ-инфекция. Среди них 26% — это дошкольники, 31% — младшие и средние школьники. Каждый второй ВИЧ-инфицированный ребенок находится в подростковом периоде.