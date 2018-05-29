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Детский парк им. Н. Н. Прямикова
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Детский парк им. Н. Н. Прямикова 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
В парке, названном в честь революционера Николая Николаевича Прямикова (он погиб в 1918 г. во время ликвидации банды, и его память было решено увековечить, назвав парк в его честь) есть все для досуга и отдыха с детьми. На его территории располагается детский «Сказочный театр», музыкальная школа им. В. -А. Моцарта, музыкальная эстрада, детские игровые и спортивные площадки.
В 2010 году вдоль аллей были установлены садово-парковые скульптуры «Лукоморье» и «Утро в сосновом лесу», а в центре сквера стоит 200летний дуб, который охраняют и берегут. В парке множество интересных каруселей и качелей. Отдельного упоминания заслуживает водный детский аттракцион, с помощью которого можно освежиться в жаркий летний день.
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