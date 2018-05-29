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Международный фестиваль-конкурс «Солнце в детских ладошках» стартует в Южном Тушине
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Международный фестиваль-конкурс «Солнце в детских ладошках» стартует в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина в субботу, 2 июня, состоится Международный фестиваль-конкурс «Солнце в детских ладошках». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и соберет множество ребят из различных регионов России, Казахстана, Белоруссии и других стран.
— Юные артисты продемонстрируют свое многогранное искусство перед публикой, обменяются опытом и получат настоящий заряд бодрости и веселья, — рассказала менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко. — Каждый фестиваль по-своему хорош, но конкурс, в котором участвуют дети, особенно прекрасен. Такие мероприятия отличаются особой трогательной и душевной атмосферой.
Фестиваль-конкурс пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 9.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту. (ср)
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