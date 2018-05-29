В ТЦСО «Марьино» сыграли в настольный теннис

Дети, посещающие отделение дневного пребывания детей и подростков ГБУ ТЦСО «Марьино», приняли участие в соревнованиях по настольному теннису, показав свое умение владеть ракеткой и мячом.

— Дети любого возраста с удовольствием занимаются физической культурой. Настольный теннис — массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы, — отметили в ТЦСО.

Юные теннисисты показали свое мастерство и получили заряд положительных эмоций. (то)