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В ТЦСО «Марьино» сыграли в настольный теннис
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В ТЦСО «Марьино» сыграли в настольный теннис 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Дети, посещающие отделение дневного пребывания детей и подростков ГБУ ТЦСО «Марьино», приняли участие в соревнованиях по настольному теннису, показав свое умение владеть ракеткой и мячом.
— Дети любого возраста с удовольствием занимаются физической культурой. Настольный теннис — массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы, — отметили в ТЦСО.
Юные теннисисты показали свое мастерство и получили заряд положительных эмоций. (то)
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