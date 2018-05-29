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Металлурги готовы «сплавить» 34 тысячи детей
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Металлурги готовы «сплавить» 34 тысячи детей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Детские оздоровительные центры в Магнитогорске и окрестностях этим летом примут 34 тысячи ребят.
В муниципальных загородных лагерях проведут свои каникулы более 6,3 тысячи школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Еще свыше 6,6 тысячи отдохнут и оздоровятся в загородных центрах ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Более 18 тысяч детей будут посещать городские лагеря дневного пребывания, ходить в одно— и многодневные туристические походы, на сплавы, заниматься в военно-спортивных лагерях, в клубах по месту жительства.
А 3,7 тысячи малышей, в том числе будущих первоклассников, съездят в единственный в области и стране загородный оздоровительный центр для дошкольников «Горный ручеек».
«Трудовые каникулы» предстоят 900 подросткам от 14 до 18 лет.
«Сейчас много говорят и предупреждают про угрозу клещей. Территории лагерей обработаны? Горожане могут быть спокойны за своих детей?» — уточнил спикер Собрания Александр Морозов.
Организаторы отдыха заверили, что все территории прошли первоначальную обработку, поэтому ребятам ничего не угрожает.
Фото: pixabay.com
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