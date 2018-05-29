Минздрав РФ: Риск передачи ВИЧ от матери к ребенку за десять лет снизился в пять раз

Евгений Воронин. Риск передачи ВИЧ от матери к ребенку в 2007-2017 гг. снизился в пять раз, сообщил журналистам главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ

«Особое внимание уделяется профилактике и передаче ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в России. 93% беременных с ВИЧ наблюдаются в женских консультациях, 91% женщин с ВИЧ в период беременности получают профилактику, 95% — в период родов. За последние 10 лет риск передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился в пять раз и составил по предварительным данным в 2017 г. 1,7%», — сказал Е. Воронин.

Он также пояснил, что сегодня на учете Минздрава зафиксировано 102 случая отказов родителей от лечения ВИЧ-инфицированных детей. «Каждый случай отказа от лечения законных представителей ВИЧ-инфицированных детей берется на особый учет», — отметил Е. Воронин.