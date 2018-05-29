В Майкопе готовят праздничную программу ко Дню защиты детей

Юных жителей республиканской столицы 1 июня ждут увлекательные, развивающие и познавательные мероприятия.

«Праздник начнется с 10.00 в Городском парке. Здесь будут открыты интерактивные площадки, где ребята и их родители смогут принять участие в веселых играх и конкурсах, мастер-классах и акциях», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Во второй половине дня на открытой эстраде у входа в Горпарк начнется концертная программа городских творческих коллективов, а завершит праздничный вечер танцевальный open air.

С подробной программой праздничный мероприятий, посвященных Дню защиты детей, можно познакомиться здесь.