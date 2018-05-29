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Дети из Хорошевского познакомились с музыкантами и футболистами из Перу
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Дети из Хорошевского познакомились с музыкантами и футболистами из Перу 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Центре социальной помощи семье и детям «Хорошевский» организовали встречу для детей с музыкантами и футболистами из Перу.
— В Москве с 25 мая по 3 июня в рамках Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра!» в восьмой раз проходит Чемпионат мира по футболу среди артистов (Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол»). В ходе этой акции артисты из разных стран мира посещают социальные учреждения, — отметили в ЦСПСиД «Хорошевский».
Дети услышали зажигательную игру на перуанских барабанах, получили памятные подарки. (ск)
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