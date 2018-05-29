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В Самаре врач-анестезиолог, по вине которого погиб ребенок, предстанет перед судом
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В Самаре врач-анестезиолог, по вине которого погиб ребенок, предстанет перед судом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Самарского анестезиолога одной из стоматологических клиник обвинили в гибели малолетнего ребенка. Мужчина ответит перед судом за причинение смерти по неосторожности, передает НИА «Самара».
Напомним, трагический инцидент произошел в июле прошлого года. Мама привела ребенка в одну из детских стоматологических клиник Самары, чтобы удалить кариес. Поскольку мальчик испытывал страх перед предстоящей процедурой, было принято решение лечить зубы под общим наркозом. Во время введения маленького пациента в состояние медикаментозного сна, у ребенка произошло нарушение сердечного ритма.
«Несмотря на то, что врачи пытались реанимировать ребенка, мальчик скончался. По версии следствия, причиной смерти ребенка стало повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.
В настоящий момент уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу. Напомним, в октябре прошлого года суд оштрафовал стоматологию на 100 тысяч рублей.
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