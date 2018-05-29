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Британские пограничники задержали ребенка из России на 12 часов
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Британские пограничники задержали ребенка из России на 12 часов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пограничники Великобритании на 12 часов задержали несовершеннолетнего гражданина России на паспортном контроле в аэропорту Лондона. Об инциденте сообщили во вторник в посольстве РФ в британской столице.
В дипмиссии информировали, что «в последнее время имели место немотивированные задержания и допросы сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании российских несовершеннолетних граждан, следующих в страну без сопровождения взрослых». Одним из наиболее «вопиющих примеров превышения полномочий» сотрудниками паспортного контроля в аэропорту Хитроу стало задержание ребенка, прибывшего в Великобританию на законных основаниях, с соответствующей визой и оформленным согласием родителей.
"Ребенок был помещен в изолированную комнату центра задержания, предназначенную для содержания взрослых", — рассказали в российском посольстве, добавив, что у него при этом отобрали все личные вещи, включая средства связи. Несовершеннолетнего удерживали на протяжении 12 часов, трижды допросив его за это время. А его родителей проинформировали о случившемся только через девять часов после задержания.
Британские пограничники отказались передать ребенка как встречавшему родственнику, так и сотрудникам посольства, отправив его ночным рейсом в Москву «под надуманным предлогом» заботы о его безопасности.
В посольстве РФ указали, что такие действия отражают «дискриминационный подход британских властей в отношении российских граждан», призвав родителей, планирующих путешествие детей в Великобританию, «оценивать целесообразность поездок и связанные с ними риски».
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