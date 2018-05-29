Названы имена победителей конкурса «Воспитатель года»

29 мая в областном центре подвели итоги регионального этапа конкурса «Воспитатель года России». Победительницей стала учитель-логопед детского сада №18 «Сказка» Угличского района Анна Епанечникова.

— Участники конкурса «Воспитатель года» — талантливые, творческие, ищущие люди, любящие детей, преданные своей профессии, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — Этот конкурс стал одной из площадок повышения профессионального мастерства работников дошкольных образовательных организаций, обмена опытом и апробации современных педагогических практик. Уверен, что здесь собрались самые яркие и лучшие представители профессии. Победить в таком соревновании может педагог-исследователь, педагог-новатор, обладающий высоким уровнем ответственности за результаты своей деятельности перед каждым ребенком, перед его родителями и перед обществом в целом.

Конкурс профессионального мастерства проводится в регионе в 14-й раз. В областной финал вышли 15 педагогов из 13 муниципальных образований области. Средний возраст участников — 36 лет. Самому молодому — 24 года, самому опытному — 46 лет, самый продолжительный педагогический стаж — 27 лет.

Первым конкурсным испытанием стало проведение мастер-класса. Специалисты показывали свой педагогический опыт, владение практиками, методиками и технологиями в работе с детьми и их родителями. Затем педагоги проводили конкурсные занятия в ярославских детских садах — демонстрировали свои профессиональные компетенции наглядно, а также самостоятельно анализировали педагогическое мероприятие и отвечали на вопросы членов жюри.

По итогам первого тура были выбраны шесть финалистов, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге. Им предстояло выступить с публичной лекцией по вопросам развития дошкольного образования и принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

— На ток-шоу мы говорили обо всех плюсах и минусах раннего обучения, о возможности обучения через игру, о формировании будущего исследователя из маленького ребенка, — рассказала Анна Епанечникова. — Мне кажется, это было самым сложным заданием — надо было сразу, без подготовки отвечать на вопросы. К конкурсу я готовилась очень долго, упорно. Конечно, хотелось победить, но все участники были такие хорошие, грамотные, поэтому до конца не была уверена, что стану первой. Я благодарна моим коллегам, которые верили в меня и очень мне помогали, и моей семье за поддержку.