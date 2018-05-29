Ещё
В День защиты детей юные свердловчане поддержат ЭКСПО-2025
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В День защиты детей юные свердловчане поддержат ЭКСПО-2025 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Ребятам расскажут об этом и других значимых мероприятиях, об этом сообщает во вторник, 29 мая, «АиФ-Урал».
День защиты детей пройдет в Екатеринбурге 1 июня в Историческом сквере. Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб уже подписал постановление о проведении мероприятия. В этом году темой праздника станет «Лето ярких событий». Юным свердловчанам расскажут о значимых для Екатеринбурга мероприятиях, среди которых Чемпионат мира по футболу, ЭКСПО-2025, 295-летие со дня основания уральской столицы, год волонтера и столетие дополнительного образования.
В 10:30 пройдет шествие по центральной аллее Исторического сквера. В нем примут участие маленькие спортсмены и инспектора движения, юнармейские и волонтерские отряды, творческие коллективы и победители городских конкурсов, а также ребята из летних городских лагерей.
В 11 часов состоится открытие праздника. Начнется он с флэшмоба «Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений», который пройдет в поддержку заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025. Участниками флешмоба станут лидеры ученического самоуправления.
В 14 часов ребятам покажут концертно-игровую программу. На сцене выступят творческие коллективы региона. Также малыши смогут принять участие в интерактивных играх и полчить подарки от мэрии Екатеринбурга.
Кроме того, на протяжении всего дня в Историческом сквере будет работать зона мастер-классов. Юные участники мероприятия смогут поучаствовать в играх и узнать о значимых событиях, которые пройдут летом в уральской столице. Также малыши смогут ознакомиться с работой правоохранительных органов и пожарно-спасательных служб. Сотрудники ГИБДД организуют программу, посвященную ПДД, МЧС продемонстрируют спецтехнику и оборудование, а Центральный военный округ — военную технику и вооружение.
В праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей, примут участие более 3 тыс. ребят из 132 летних городских лагерей.
АиФ Урал: последние новости
Решительный шаг. Врачи ГКБ №40 провели уникальную операцию ребенку Вожатых свердловских лагерей проверят на профрпигодность Тагильскую выставку вооружений посетили свыше 40 тысяч человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Орбакайте оскандалилась с новой песней3
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь4
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение