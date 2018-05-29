В День защиты детей юные свердловчане поддержат ЭКСПО-2025

Ребятам расскажут об этом и других значимых мероприятиях, об этом сообщает во вторник, 29 мая, «АиФ-Урал»

День защиты детей пройдет в Екатеринбурге 1 июня в Историческом сквере. Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб уже подписал постановление о проведении мероприятия. В этом году темой праздника станет «Лето ярких событий». Юным свердловчанам расскажут о значимых для Екатеринбурга мероприятиях, среди которых Чемпионат мира по футболу, ЭКСПО-2025, 295-летие со дня основания уральской столицы, год волонтера и столетие дополнительного образования.

В 10:30 пройдет шествие по центральной аллее Исторического сквера. В нем примут участие маленькие спортсмены и инспектора движения, юнармейские и волонтерские отряды, творческие коллективы и победители городских конкурсов, а также ребята из летних городских лагерей.

В 11 часов состоится открытие праздника. Начнется он с флэшмоба «Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений», который пройдет в поддержку заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025. Участниками флешмоба станут лидеры ученического самоуправления.

В 14 часов ребятам покажут концертно-игровую программу. На сцене выступят творческие коллективы региона. Также малыши смогут принять участие в интерактивных играх и полчить подарки от мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, на протяжении всего дня в Историческом сквере будет работать зона мастер-классов. Юные участники мероприятия смогут поучаствовать в играх и узнать о значимых событиях, которые пройдут летом в уральской столице. Также малыши смогут ознакомиться с работой правоохранительных органов и пожарно-спасательных служб. Сотрудники ГИБДД организуют программу, посвященную ПДД, МЧС продемонстрируют спецтехнику и оборудование, а Центральный военный округ — военную технику и вооружение.

В праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей, примут участие более 3 тыс. ребят из 132 летних городских лагерей.