В РА обсудили вопросы профилактики правонарушений в местах детского отдыха

В Доме правительства республики состоялось заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в РА. По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова заседание провел премьер-министр РА Александр Наролин

Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с недопущением правонарушений в местах детского отдыха, деятельностью детских и молодежных объединений и работе СМИ по профилактике правонарушений.

По информации МВД по РА, в летний период в три этапа будут проведены профилактические операции «Подросток» и «Внимание — дети». Подразделения ГИБДД проверят техсостояние и оборудование транспортных средств, принадлежащих школам, турагентствам, санаториям и оздоровительным учреждениям.

В летний период в Адыгее планируется работа трех загородных лагерей. Еще один лагерь будет работать в только первую смену. Министерство образования и науки РА озвучило, что на базе школ намечено открытие 89 лагерей с общим охватом более 4,8 тыс. детей. На эти цели выделено 11,8 млн рублей из республиканского бюджета и 4,9 млн рублей из муниципальных бюджетов.

Александр Наролин акцентировал внимание руководителей заинтересованных ведомств на вопросах безопасности и организации качественного досуга детей.

«Безусловно, вопросы безопасности детей в период летней кампании должны стоять на первом месте. Данный аспект стоит на особом контроле руководства республики. Вместе с тем, в целях организации летнего досуга необходимо обратить серьёзное внимание на работе с музеями, театрами и библиотеками», — подчеркнул премьер-министр республики.

При обсуждении вопроса о роли детских и молодежных объединений в профилактике правонарушений, руководство минобра доложило, что на территории республики насчитывается более 140 детских и молодежных организаций. В них вовлечено около 32 тыс. учащихся, что составляет 64% от общего числа детей от 7 до 18 лет. Активисты таких объединений участвуют в мероприятиях Общероссийской организации «Российское движение школьников».

Отдельно отмечено, что одной из эффективных форм организации профилактики правонарушений среди детей и молодежи является волонтерское движение. В Адыгее насчитывается более 2,2 тыс. волонтеров из числа школьников. Премьер-министр подчеркнул, что в Год добровольца все мероприятия с участием волонтеров необходимо провести качественно. В этой связи также важно исполнить поручение главы республики по организации юнармейского движения. По информации минобра из республиканского бюджета выделен 1 млн рублей на реализацию первого этапа плана — закупку обмундирования для юнармии.

В завершение совещания участники встречи обсудили деятельность СМИ республики в сфере профилактики правонарушений. Руководство Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ доложило о проводимой работе. В первом квартале года упор делался на профилактику мошенничеств, совершаемых с использованием мобильных телефонов и интернета. Александр Наролин призвал заинтересованные ведомства проработать возможность трансляции видероликов по профилактике правонарушений в кинотеатрах республики.