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Скинули в озеро: во время съемок ролика в парке металлургов оператор спас ребенка
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Скинули в озеро: во время съемок ролика в парке металлургов оператор спас ребенка 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Обычный рабочий день самарских блогеров едва не завершился трагедией. Во время съемок социального ролика в парке метуллургов оператор Константин Веденеев спас ребенка. О том, как это произошло, мужчина лично рассказал 63.ru.
— Я и мой друг Алексей Ельцов снимаем и монтируем разные социальные, да и просто жизненные ролики. В тот день мы запланировали с ним посмотреть, как убирают улицы нашего города, благоустраивают парк металлургов в том числе, — рассказал Константин Веденеев.
Оператор спас тонущего ребенка
И действительно, ролик, размещенный на канале, начинается с беседы с работниками службы благоустройства. На видео видно, как блогер очищает озеро от мусора. Затем объектив камеры перемещается на компанию детей.
— С камерой в руках я увидел, как во время игры старшие ребята бросили в воду маленького мальчика лет семи. Он начал тонуть, постепенно погружаться под воду. Я машинально бросился за ним, оставив технику на берегу и не осознавая, что вокруг, главное — спасти, — рассказал Константин.
К месту происшествия стянулись перепуганные сотрудники парка и очевидцы. Но переживать было не за что. Благодаря моментальной реакции оператора мальчик отделался легким испугом.
— Никто ни от чего не застрахован. У каждого были в детстве царапины, синяки, зеленка. Но, чтобы дети не плескались в пруду, где может произойти всё что угодно, они должны ходить в бассейн с профессиональными тренерами. Здесь уже будут совершенно другие цели, да и безопасность детей в спортивных учреждениях в приоритете, — подытожил Константин.
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