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Врачи больницы Святого Владимира проконсультируют родителей с детьми без записи
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Врачи больницы Святого Владимира проконсультируют родителей с детьми без записи 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В детской больнице Святого Владимира в Сокольниках состоится День открытых дверей. Для родителей с детьми от рождения до 18 лет пройдут консультации врачей — кандидатов и докторов медицинских наук, профессоров и заведующих отделением стационара детской городской больницы Святого Владимира.
Как уточнили в пресс-службы медучреждения, в День открытых дверей жителям не придется предварительно записывать или получать направления, чтобы попасть к специалисту. При себе нужно иметь только страховой полис, свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя (или законного представителя). Также, в случае наличия, не лишним будет документ о ранее проведенных обследованиях или назначенном лечении.
В этот день можно будет получить консультации следующих специалистов: педиатр, офтальмолог, эндокринолог, оториноларинголог, аллерголог-пульмонолог, детские хирург и уролог-андролог, гастроэнтеролог, нефролог, трамватолог-ортопед и сосудистый хирург. Кроме того, жители смогут встретиться с главврачом, замглавврача по медицинской части и по хирургической помощи.
День открытых дверей пройдет 2 июня. Начало в 10 часов.
Адрес больницы Святого Владимира: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3, корпус 5.
Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 268-22-31.
Фото: предоставлено пресс-службой больницы.
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