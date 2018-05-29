Ещё
Юные жители Митина научатся создавать сувениры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Юные жители Митина научатся создавать сувениры 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» на улице Свободы, д. 56 первого июня в 15.00 стартует праздник «Остров детства», посвященный Дню защиты детей. Принять участие в нем смогут и юные жители Митина.
В парке откроют четыре тематические площадки. На «Острове мастеров и самоделкиных» и «Острове детского творчества» можно будет научиться создавать различные поделки и сувениры. В зонах «Остров Семья помогает семье» и «Бабушкины университеты» можно будет сыграть в подвижные или логические игры, а также принять участие в квесте.
Юные гости также смогут перевоплотиться в образы любимых сказочных героев, поиграть в большие шахматы и гигантские крестики-нолики и сделать себе арт-грим.
2 июня в парке пройдет фестиваль детского творчества. С 12.00 здесь можно будет увидеть выступления творческих коллективов со всей Москвы. Участники программы представят театрализованные постановки, исполнят песни и покажут хореографические номера. Параллельно дети смогут поиграть в футбол, теннис, принять участие в эстафетах и конкурсах.
Завершится праздник запуском в небо большого воздушного змея и самолета, которые дети и подростки создадут на мастер-классе. (ср)
Управа района Митино: последние новости
В КЦ «Митино» для детей провели мастер-класс по скрапбукингу Воспитанники детской школы искусств имени Стравинского выступили с концертом на Митинской улице Композицию «Василий Теркин» представили в Митине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Орбакайте оскандалилась с новой песней3
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь4
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение