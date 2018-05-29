Юные жители Митина научатся создавать сувениры

В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» на улице Свободы, д. 56 первого июня в 15.00 стартует праздник «Остров детства», посвященный Дню защиты детей. Принять участие в нем смогут и юные жители Митина.

В парке откроют четыре тематические площадки. На «Острове мастеров и самоделкиных» и «Острове детского творчества» можно будет научиться создавать различные поделки и сувениры. В зонах «Остров Семья помогает семье» и «Бабушкины университеты» можно будет сыграть в подвижные или логические игры, а также принять участие в квесте.

Юные гости также смогут перевоплотиться в образы любимых сказочных героев, поиграть в большие шахматы и гигантские крестики-нолики и сделать себе арт-грим.

2 июня в парке пройдет фестиваль детского творчества. С 12.00 здесь можно будет увидеть выступления творческих коллективов со всей Москвы. Участники программы представят театрализованные постановки, исполнят песни и покажут хореографические номера. Параллельно дети смогут поиграть в футбол, теннис, принять участие в эстафетах и конкурсах.

Завершится праздник запуском в небо большого воздушного змея и самолета, которые дети и подростки создадут на мастер-классе. (ср)