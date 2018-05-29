Администрация города Махачкалы представила программу празднования Дня защиты детей в городе

Администрация города Махачкалы представила программу празднования Дня защиты детей в городе В Международный день защиты детей, 1 июня, в дагестанской столице пройдет несколько развлекательных и культурных мероприятий для детей, сообщает пресс-служба администрации города.

Во-первых, пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте на тему «Город у моря» с 9 часов утра на аллее по проспекту им. Р. Гамзатова (от улицы С. Леваневского до улицы М. Ярагского).

В 10 часов утра на площадке Русского драматического театра им. М. Горького состоится праздничный концерт.

В 13:00 в большом зале Русского драматического театра им. М. Горького пройдет фестиваль-праздник детского творчества XIII открытого городского конкурса «Юные звезды Махачкалы», по окончании которого в 14:00 для детей будет показан музыкальный спектакль «Летучий корабль» по мотивам русской народной сказки.

«Одновременно с мероприятиями на аллее по проспекту Гамзатова с 9:00 столичным Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи на бульваре им. С. Стальского и Родопском бульваре будет проведен масштабный праздник, посвященный Дню защиты детей. Для юных махачкалинцев в этот день будут работать многочисленные спортивные, познавательные и развлекательные площадки и мастер-классы, а на площадке Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы состоится концерт с участием звезд дагестанской эстрады», — уточняет источник.