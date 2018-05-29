Ещё
Детям из Болховского дома-интерната «подарили сказку»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Детям из Болховского дома-интерната «подарили сказку» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Резиденты туристского кластера Орловской области: турбаза «Лагуна», Ассоциация «Орловское качество» и Орловская ТПП дали старт благотворительному проекту «Подарим детям сказку».
В День защиты детей 1 июня с 12.00 до 16.00 для ребят из Болховского дома-интерната проведут развлекательное мероприятие. Праздник пройдёт на территории базы отдыха «Лагуна» в Малоархангельском районе на берегу живописного пруда, сообщает пресс-служба областного правительства.
Детей будут развлекать сказочные герои. В программу мероприятия вошли концерт с участием детей, кулинарный и художественный мастер-классы, волшебное шоу для детей, контактный зоопарк, выступление дрессированных собак.
Сообщение Детям из Болховского дома-интерната «подарили сказку» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле покажут «Василия Тёркина» К лету готовы: 99% орловских лагерей получили разрешения на работу Зажжённые свечи напомнят орловцем о пропавших детях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Орбакайте оскандалилась с новой песней3
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь4
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение