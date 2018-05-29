Детям из Болховского дома-интерната «подарили сказку»

Резиденты туристского кластера Орловской области: турбаза «Лагуна», Ассоциация «Орловское качество» и Орловская ТПП дали старт благотворительному проекту «Подарим детям сказку».

В День защиты детей 1 июня с 12.00 до 16.00 для ребят из Болховского дома-интерната проведут развлекательное мероприятие. Праздник пройдёт на территории базы отдыха «Лагуна» в Малоархангельском районе на берегу живописного пруда, сообщает пресс-служба областного правительства.

Детей будут развлекать сказочные герои. В программу мероприятия вошли концерт с участием детей, кулинарный и художественный мастер-классы, волшебное шоу для детей, контактный зоопарк, выступление дрессированных собак.