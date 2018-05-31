В России появится реестр проблемных жилых объектов 

В России создадут единую базу проблемных жилых объектов — этим займутся Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и государственная корпорация «Дом.РФ», пишут "Известия".
В реестре будут представлены паспорта долгостроев, а также информация об их состоянии, сроках и вариантах завершения и сдачи. Кроме того, там укажут пункты о возможных льготах для застройщиков.
Все эти данные будут объединены на общей карте — инвестор сможет просто кликнуть на объект и получить все необходимую информацию.
Что касается целей проекта, тот здесь авторы говорят о необходимости показать потенциальным инвесторам привлекательность недостроенных домов, чтобы те могли принять решение о перспективах вложения средств.