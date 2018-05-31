В России появится реестр проблемных жилых объектов

В реестре будут представлены паспорта долгостроев, а также информация об их состоянии, сроках и вариантах завершения и сдачи. Кроме того, там укажут пункты о возможных льготах для застройщиков.

Все эти данные будут объединены на общей карте — инвестор сможет просто кликнуть на объект и получить все необходимую информацию.

Что касается целей проекта, тот здесь авторы говорят о необходимости показать потенциальным инвесторам привлекательность недостроенных домов, чтобы те могли принять решение о перспективах вложения средств.