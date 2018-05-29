В тюменских лагерях более 20 тысяч детей проведут лето в безопасности

«Ура! Каникулы!» — радуются дети с приходом лета. «Добро пожаловать!» — отвечают им лагеря дневного пребывания. Такая традиционная форма летнего досуга позволит отдохнуть 21 тысячи юных тюменцев этим летом.

И хотя свою работу лагеря начнут, как обычно, 1 июня, творческий старт тематическим сменам будет дан 3 июня — в рамках большого городского фестиваля «Тюменское лето». В этот день с 10 до 14 часов на площадки фестиваля (по месту расположения лагеря) приглашаются родители и дети — участники первой смены дневных лагерей, организованных на базе учреждений образования, культуры, спорта, молодёжной политики. Каждый из них предложит ребятам разнообразные занимательные смены, включающие в себя всевозможные оздоровительные программы, мероприятия спортивной, художественно-эстетической направленности, мероприятия, посвящённые проведению Года добровольчества.

«Главная цель — прежде всего, безопасное пребывание детей в лагерях, а также укрепление их здоровья и пополнение творческого и интеллектуального потенциала», — рассказала заместитель директора департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина.

Что же ждёт ребят первой смены 3 июня, ведь это выходной день? А ждёт их совместное с родителями творчество! Под девизом этого дня — «Наш школьный летний дом» дети с мамами и папами будут наводить лоск в своих отрядах, а именно оформлять отрядные комнаты, придумывать название отряда в соответствии с концепцией смены, атрибутику, вдохновляющие кричалки и определять ежедневную традицию своей команды. Организаторы специально проводят мероприятие в воскресенье, чтобы родители смогли прийти поддержать своих детей: идея совместного детско-взрослого творчества транслирует важность участия семьи в жизни школы, в жизни ребёнка. Кроме того, родители увидят, где, в каком «доме» будет находиться их ребёнок.

Не обойдётся и без традиционной «визитки» — презентации своего отряда. Определится победитель, которого ждёт пешая экскурсия по Тюмени. Болельщикам команд стоит остаться до конца мероприятия: предусмотрен приз зрительских симпатий.

«В рамках лагерей дневного пребывания будет продолжен проект «Лето со спортом». Профессионалы разных учреждений, в том числе фитнес-центров будут знакомить детей с различными видами спорта, такими как регби, шахматы, картинг, гандбол, туризм, футбол, воркаут, дартс, хоккей на траве, настольный теннис, рукопашный бой, городки», — рассказал директор городского департамента по спорту и молодёжной политике Евгений Хромин.

Определить ближайшую к дому площадку «Тюменского лета» на 3 июня легко на портале «Тюмень — наш дом» во вкладке «Лето», введя свой адрес в строку поиска.