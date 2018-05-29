Эксперт: половина ВИЧ-инфицированных детей в России — подростки

МОСКВА, 29 мая. / ТАСС /. Каждый второй из выявленных в России на начало 2018 года ВИЧ-инфицированных детей находится в подростковом возрасте, сообщил на пресс-конференции в ТАСС во вторник главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Евгений Воронин

"В России на начало этого года было зарегистрировано около 10 тыс. детей с диагнозом ВИЧ-инфекция. Среди них 26% — дошкольники, 31% — младшие и средние школьники, и каждый второй ВИЧ-инфицированный ребенок находится в подростковом периоде", — сказал он.

По словам Воронина, на первый план в отношении детей с ВИЧ выходят проблемы социализации. Дети с ВИЧ, если они получают необходимое антиретровирусное лечение, имеют такую же среднюю продолжительность жизни, как и любой другой человек, сказал эксперт Минздрава по ВИЧ.

"Практически все дети охвачены диспансерным наблюдением — 99%", — утончил Воронин. Показатель ранней диагностики по данным в 2017 года составил 83%. «Большинство детей — 91% получают антиретровирусную терапию», — добавил он.