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Эксперт: половина ВИЧ-инфицированных детей в России — подростки
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Эксперт: половина ВИЧ-инфицированных детей в России — подростки 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Каждый второй из выявленных в России на начало 2018 года ВИЧ-инфицированных детей находится в подростковом возрасте, сообщил на пресс-конференции в ТАСС во вторник главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.
"В России на начало этого года было зарегистрировано около 10 тыс. детей с диагнозом ВИЧ-инфекция. Среди них 26% — дошкольники, 31% — младшие и средние школьники, и каждый второй ВИЧ-инфицированный ребенок находится в подростковом периоде", — сказал он.
По словам Воронина, на первый план в отношении детей с ВИЧ выходят проблемы социализации. Дети с ВИЧ, если они получают необходимое антиретровирусное лечение, имеют такую же среднюю продолжительность жизни, как и любой другой человек, сказал эксперт Минздрава по ВИЧ.
"Практически все дети охвачены диспансерным наблюдением — 99%", — утончил Воронин. Показатель ранней диагностики по данным в 2017 года составил 83%. «Большинство детей — 91% получают антиретровирусную терапию», — добавил он.
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