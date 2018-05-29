Незакрепленный шкаф упал на голову воспитаннице частного детсада в Москве

Трехлетняя воспитанница частного садика получила серьёзную травму головного мозга после того, как на нее рухнул тяжелый двухметровый шкаф. Он не был закреплён. Когда девочка по имени София полезла, чтобы взять рюкзак, он упал ей на голову.

25 мая директор садика позвонила матери ребенка и сообщила о несчастье. Девочку доставили в Морозовскую детскую больницу. После пятичасовой операции ее перевели в реанимацию.

По словам матери, врачи оценивают травмы девочки как несовместимые с жизнью. У нее разжижен мозг.

«В садике было 4 воспитателя на 6-7 человек. Каждый воспитатель был занят своим делом. Она открыла шкафчик, и эта махина рухнула. Сейчас соседний корпус продолжает работать. Там стоит огромный кукольный домик, который не прикреплен. И стены были из ДСП, шкаф не был прикручен, случилась беда. Комментариев в детском саду никаких не дали. Сказали, что молятся», — рассказывает Татьяна.

За этот детский сад женщина платила 26 тысяч в месяц. Туда она водила двоих детей. Им нравились воспитатели и атмосфера в группе, сообщает РЕН ТВ

Как говорит Татьяна, когда случилась трагедия, дети помогали работникам детсад поднимать шкаф, и вынуждены были смотреть на разбитую голову малышки.

«Старший ребенок за недели две до этого говорила воспитателю, что шкаф как-то странно стоит, выяснилось, что он уже едва не упал на другого ребенка, который успел тогда отскочить. Идет следствие, я все время провожу в больнице… Не может же ребенок прийти в садик и не вернуться, это жестоко», — говорит мама пострадавшей девочки.