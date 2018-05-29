В России зарегистрировали более 10 тысяч случаев ВИЧ‐инфицированных детей

К началу 2018 года в стране зафиксировали более 10 тысяч детей с диагнозом ВИЧ-инфекция. Из них только 90% получают антиретровирусную терапию. Об этом сообщил портал doctorpiter.ru, ссылаясь на специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгения Воронина.

Ежегодно ВИЧ-инфицированными становятся 160 тысяч детей, из них только 42% получают антиретровирусную терапию

Воронин заявил, что в России 43% подростков диагностируются с данным заболеванием. Эксперт отметил, что показатель ранней диагностики ВИЧ у детей составил лишь 89%. Евгений Воронин подчеркнул, что проведение ранней антиретровирусной терапии обеспечит здоровую жизнь ребенку с данным заболеванием.

По словам Воронина, во всем мире проблема борьбы со СПИДом остается очень напряженной. Каждый год более двух миллионов детей диагностируются с ВИЧ.

Количество россиян, живущих с диагнозом ВИЧ, по данным персонифицированного учета, на 1 мая составляет почти миллион человек. Однако общее число инфицированных может быть около 1,3 миллиона человек. По словам экспертов, к этому времени от вируса умерло 287 тысяч человек.