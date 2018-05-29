Детский праздник пройдет в Краснопахорском

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Международный День защиты детей 1 июня отметят в Краснопахорском. Праздник состоится на площади перед Домом культуры «Звездный».

Для ребят приготовили игровой квест, который состоится на семи площадках.

— Гости встретятся со сказочными героями. В одной из точек ребятам будет предложено проявить ловкость: подбросить игрушку как можно выше. В другой — для детей проведут викторину. Обязательно в программу включат конкурс рисунков на асфальте, — сообщила художественный руководитель Дома культуры «Звездный» Надежда Матвеева.

После активных игр ребятам покажут мультфильмы. Начало мероприятия запланировано на 13:00. Вход свободный.