Ещё
Детский праздник пройдет в Краснопахорском
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Детский праздник пройдет в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 50 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Международный День защиты детей 1 июня отметят в Краснопахорском. Праздник состоится на площади перед Домом культуры «Звездный».
Для ребят приготовили игровой квест, который состоится на семи площадках.
— Гости встретятся со сказочными героями. В одной из точек ребятам будет предложено проявить ловкость: подбросить игрушку как можно выше. В другой — для детей проведут викторину. Обязательно в программу включат конкурс рисунков на асфальте, — сообщила художественный руководитель Дома культуры «Звездный» Надежда Матвеева.
После активных игр ребятам покажут мультфильмы. Начало мероприятия запланировано на 13:00. Вход свободный.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Проект «Московская смена» стартует в Щербинке Участники коллектива «Маска» стали лауреатами фестиваля Благоустройство детских площадок продолжится в Щербинке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Орбакайте оскандалилась с новой песней3
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь4
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение