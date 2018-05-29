Как в Казани отметят День защиты детей?

В День защиты детей в Казани запланирована обширная программа развлекательных мероприятий.

ТЦ «Мега»

В 9.00 на площадке ТЦ «Мега» пройдет детский велозабег.

Казанский кремль

В 11.00 в Казанском кремле начнется праздник «Волшебники лучезарного города», включающий в себя выставки детских художественных работ, интерактивные игры, мастер-классы по прикладному творчеству. Праздничная программа будет длиться до 15.00.

Парк им. Горького

В парке им. Горького с 11.00 до 14.00 состоится «Чемпионат детства», принять участие в котором смогут все желающие независимо от возраста. В программе — спортивные игры, танцевальные мастер-классы, развлекательная программа с участием лучших детских коллективов города, посвященная предстоящему чемпионату мира по футболу.

Парк «Крылья Советов»

В 15.00 в парке «Крылья Советов» пройдет праздник по мотивам романа о Гарри Поттере . Программа включает в себя отчетный концерт, розыгрыш призов, мастер-классы от педагогов, игры на спортивной площадке.

Парк им. Урицкого

В 16.00 в парке им. Урицкого пройдут соревнования для всех любителей гонок на радиоуправляемых технических средствах. Свои умения продемонстрируют участники Детского кубка Казани по судомодельному, авиамодельному и автомодельному видов спорта. Соревнования открыты для всех желающих. Победителей ждут подарки.

Нацмузей РТ 1 июня во дворе музея пройдет народный праздник Сабантуй, на котором дети смогут поиграть в игры «Бег в галошах парами», «Перенеси яйцо в ложке», «Перенеси воду в ложке», «Разбей горшок», «Скачки».

В зале музея всех желающих ждут на занятии «Скрипичный ключ», на котором вместе с персонажем Мистером Диезом ребята узнают о самых древних музыкальных инструментах, почувствуют красоту звука и изготовят своими руками музыкальный инструмент.

На уроке «Мой дом — моя крепость» юные участники познакомятся с жилищами разных временных периодов и изготовят своими руками домовенка из бумаги. Кроме этого, на творческих мастер-классах детям будет интересно создать авторскую открытку на тему истории Казани, а также сплести браслеты-фенечки.

Начало праздника в 10.00. Вход в музей для детей в этот день бесплатный. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (843) 292-89-84.