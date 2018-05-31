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В Казани из-за непогоды перенесли праздничные мероприятия в День защиты детей
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В Казани из-за непогоды перенесли праздничные мероприятия в День защиты детей 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Казанский репортер
КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Казани перенесли мероприятия, запланированные на 1 июня в честь Дня защиты детей из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба мэрии города.
"Праздничные мероприятия в парках и скверах, запланированные на 1 июня по случаю Дня защиты детей, переносятся. Такое решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков — 1 июня в городе ожидается сильное похолодание и возможен мокрый снег", — говорится в сообщении.
О новой дате проведения программы власти города сообщат дополнительно.
Штормовой ветер обрушился 30 мая на города Поволжья и Центральную Россию. От последствий стихии в Татарстане погиб один человек, семеро пострадали. По данным ГУ МЧС по республике, в регионе повалило 41 дерево, упала одна осветительная опора, повреждены кровли 52 зданий, а также 21 автотранспортное средство. Более 46 тыс. человек остались без электроснабжения, которое удалось полностью восстановить поздно ночью.
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