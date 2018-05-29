В ОП выступили за разработку федеральной целевой программы детского отдыха 

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. России необходима федеральная целевая программа детского летнего отдыха, а также введение налоговых льгот для руководства лагерей, считает член Общественной палаты РФ, первый зампред правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина.
"Я считаю, что все-таки должна быть большая федеральная программа по детскому отдыху… У нас есть стратегия развития внутреннего и выездного туризма. Считаю, что в развитие стратегии должна быть принята и федеральная целевая программа", — заявила Сутормина в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
По ее словам, сегодня объем средств на организацию детского отдыха, выделяемых из бюджета, уменьшился. «Если раньше закладывалось четыре с лишним миллиарда на организацию отдыха детей в трудных жизненных ситуациях, социально незащищенных, то в бюджете на 2018 год такие средства не были заложены. Поэтому за счет дополнительных источников и для того, чтобы более активно лагеря действовали, конечно, надо предусмотреть и какие-то налоговые льготы. В настоящее время руководство лагеря платит полностью как предприниматели, но детский отдых — это, все-таки, отдельное направление», — считает член ОП РФ.
По словам Суторминой, при Совете Федерации сейчас создается рабочая группа, которая займется обсуждением этих и других вопросов, касающихся детского отдыха, в нее также войдут и представители ОП РФ.
В рамках круглого стола также был презентован ежегодный обновленный выпуск Всероссийского навигатора по детскому отдыху, подготовленный проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». В список вошли 406 программ каникулярного отдыха, которые будут проводиться летом 2018 года в России и за рубежом. По словам начальника управления проектов в области образования и социальной сфере МИА «Россия сегодня», руководителя проекта «Социальный навигатор» Натальи Тюриной, в летний период этого года была зафиксирована тенденция сокращения программ детского отдыха. Еще одним ключевым трендом является существенный рост цен.
"Прошлым летом стоимость программы была 28 тысяч 446 рублей, в этом году — 34 тысячи 284 рубля, 6 тысяч разница. Цены начали расти", — сказала Тюрина.
Одна из тенденций, которая наблюдается несколько лет подряд, ‒ увеличение числа языковых программ (EF Education First), отмечает эксперт. «При этом впервые за последние три года в рамках этого исследования мы зафиксировали вновь появление программ, реализуемых не в РФ, а за рубежом… Это касается именно языкового сектора. Естественно, эти программы не дешевые, их могут себе позволить не все родители», — добавила Тюрина.
Говоря об отдыхе за границей, гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников отметил, что российские лагеря рискуют не выдержать конкуренции с зарубежными из-за «зарегулированности в системной организации детского отдыха». «У нас первое место по выездному детскому отдыху — это Болгария, Турция и Чехия, даже Германия и Испания попали. С короткими сменами, самое популярное — 12 дней», — сказал он.