В ОП выступили за разработку федеральной целевой программы детского отдыха

"Я считаю, что все-таки должна быть большая федеральная программа по детскому отдыху… У нас есть стратегия развития внутреннего и выездного туризма. Считаю, что в развитие стратегии должна быть принята и федеральная целевая программа", — заявила Сутормина в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По ее словам, сегодня объем средств на организацию детского отдыха, выделяемых из бюджета, уменьшился. «Если раньше закладывалось четыре с лишним миллиарда на организацию отдыха детей в трудных жизненных ситуациях, социально незащищенных, то в бюджете на 2018 год такие средства не были заложены. Поэтому за счет дополнительных источников и для того, чтобы более активно лагеря действовали, конечно, надо предусмотреть и какие-то налоговые льготы. В настоящее время руководство лагеря платит полностью как предприниматели, но детский отдых — это, все-таки, отдельное направление», — считает член ОП РФ.

По словам Суторминой, при Совете Федерации сейчас создается рабочая группа, которая займется обсуждением этих и других вопросов, касающихся детского отдыха, в нее также войдут и представители ОП РФ.

В рамках круглого стола также был презентован ежегодный обновленный выпуск Всероссийского навигатора по детскому отдыху, подготовленный проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». В список вошли 406 программ каникулярного отдыха, которые будут проводиться летом 2018 года в России и за рубежом. По словам начальника управления проектов в области образования и социальной сфере МИА «Россия сегодня», руководителя проекта «Социальный навигатор» Натальи Тюриной, в летний период этого года была зафиксирована тенденция сокращения программ детского отдыха. Еще одним ключевым трендом является существенный рост цен.

"Прошлым летом стоимость программы была 28 тысяч 446 рублей, в этом году — 34 тысячи 284 рубля, 6 тысяч разница. Цены начали расти", — сказала Тюрина.

Одна из тенденций, которая наблюдается несколько лет подряд, ‒ увеличение числа языковых программ (EF Education First), отмечает эксперт. «При этом впервые за последние три года в рамках этого исследования мы зафиксировали вновь появление программ, реализуемых не в РФ, а за рубежом… Это касается именно языкового сектора. Естественно, эти программы не дешевые, их могут себе позволить не все родители», — добавила Тюрина.