На центральных площадках Москвы отпразднуют Международный день защиты детей

2 июня на Цветном бульваре пройдут шествие уличных театров, выступления юных артистов, мастер-классы, лекции для родителей, аттракционы с батутами и премьерные показы мультфильмов.

Праздник начнется в 12.00 с выступлений детских ансамблей и творческих коллективов. Программу продолжит театрализованное шествие сказочных героев в исполнении артистов московских театров. Присоединиться к праздничной процессии сможет каждый желающий у стелы на Трубной площади.

На отдельной площадке состоятся мастер-классы по развитию мелкой моторики и творческих навыков у детей. В зоне батутов дети под присмотром специалистов смогут поучаствовать в спортивных активностях, поупражняться в ловкости и освоить необычные виды спорта.

В рамках праздника для родителей будет организована встреча с известным детским педагогом и психологом Татьяной Васильковой. Кроме основной программы, в специальном киношатре маленьких зрителей ждут премьерные показы зарубежных мультфильмов. Вход на праздник свободный.

2 июня в саду «Эрмитаж» в 12.00 начнется четвертый Большой Фестиваль Школ Искусств — фестиваль современных технологий в искусстве, созданный детьми. В программе — саунд-арт и граффити, перформансы, благотворительная ярмарка и световые инсталляции. Хедлайнер фестиваля — МОТ.

В рамках фестиваля свои программы представит творческий проект учащихся московских школ искусств — «АРТ-лаборатория». Среди них интерактивная выставка «Твоя лаборатория ощущений», световая инсталляция «Магический сад», серия перформансов, посвященных теме счастья, граффити на тему экологии города, а также экспериментальный сет с музыкантом Дмитрием Устиновым и современным композитором из Сингапура Джойс Ко.

Кроме проектов от участников лаборатории в рамках фестиваля гостей ждет многочасовая концертная программа, объединившая в себе классическую и джазовую музыку в исполнении симфонических оркестров и джазовых ансамблей московских школ искусств. На двух сценах Сада «Эрмитаж» выступят талантливые дети — участники и победители шоу «Голос», Молодежных Дельфийских игр и Грантов Мэра Москвы, а завершит фестиваль часовой сет хедлайнера фестиваля — певца МОТа.

Также на фестивале можно будет пройти прослушивание на обучение в московских школах искусств, поучаствовать в многочисленных живописных мастер-классах и мастер-классах игры на музыкальных инструментах, а также сделать покупки на благотворительной ярмарке в пользу проекта «Дом с маяком».

Вход на фестиваль свободный.

1 июня в парках культуры и отдыха Москвы можно будет увидеть мюзиклы, посетить концерты и мастер-классы, посмотреть на шоу мимов и мыльных пузырей, а также поиграть в футбол.

В Саду «Эрмитаж» с 17:00 до 19:00 состоится гала-концерт, завершающий двенадцатый фестиваль Академии Детского Мюзикла. Зрители увидят самые яркие фрагменты 28 мюзиклов-участников фестиваля, которые юные артисты под руководством своих педагогов готовили в течении года. Каждый спектакль оснащен декорациями, костюмами и эксклюзивно разработанной световой и звуковой партитурой.

В Саду им. Баумана с 12:00 до 15:00 пройдет праздничный концерт творческих коллективов юных талантов. Дети продемонстрируют танцевальные и вокальные номера. Для всех желающих состоится мастер— класс по декорированию пряников разной величины и формы, которые потом можно будет взять с собой на память.

В Воронцовском парке в 11:00 откроется фотовыставка «Москва и москвичата» в рамках фестиваля визуального творчества «Арт-перекресток 2018». Состоится мастер-класс по арт-фотографии. В 12:00 в усадьбе Воронцово детей научат основам классического танца: дети от 3 до 6 лет смогут раскрыть свой творческий потенциал, приняв участие в программе «Балет и сказка», ребята от 7 до 12 лет посетят программу «Основы классического танца». Результатом занятия станут небольшое показательное выступление перед родителями и посетителями парка и вручение дипломов участникам мастер-класса. В 16:00 в парке начнется мастер-класс по баскетболу для детей.

В Парке Победы на Поклонной горе с 13:00 до 17:00 можно будет увидеть химическое шоу, шоу мимов и мыльных пузырей, принять участие в мастер-классах «Мир глазами ребенка на картоне», «Декор детских заколок и браслетов», «Открытки детскими руками с поздравлением для мам». Настроение праздника поддержат аниматоры с разнообразными игами, конкурсами и эстафетами.

В Парке «Кузьминки» посетители станут участниками шоу мыльных пузырей, смогут попробовать свои силы в настольном хоккее и футболе. В течение всего праздника на площадке будут работать аниматоры, свое уникальное шоу представит фокусник-иллюзионист. Специальную праздничную программу представят ученики танцевальной школы JeeFox, артисты балета TODES и Детской школы искусств «Центр». Вечером на главной сцене парка выступят артисты кавер групп.

В Парке «Садовники» пройдут спортивные игры, конкурсы для детей и их родителей. Всех ждут спектакли по мотивам русских сказок, шоу мыльных пузырей, анимационная программа, а также выступление музыкальных коллективов.

В парке «Зарядье» на сцене Большого амфитеатра пройдет Международный студенческий театральный фестиваль стран БРИКС , просветительская и развлекательная программа для детей на территории парка.

В Перовском, Таганском и Лианозовском парках, парках «Красная Пресня» и «Фили» состоятся мастер-классы и концертные программы.

В Бабушкинском парке с 16:00 до 18:00 пройдет концерт Лауреатов VI фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Арт-Караван».